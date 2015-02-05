菲律宾抗议中国海警船在黄岩岛冲撞菲律宾渔船

路透马尼拉2月4日 - 菲律宾周三称，一艘中国海警船上周在南海黄岩岛海域冲撞三艘菲律宾渔船，菲律宾就此事向中国提出抗议。

“菲律宾强烈抗议中国继续骚扰和妨碍菲律宾渔民在该地区的合法谋生行为，”菲律宾外交部周三发布声明称。

菲律宾外交部发言人Charles Jose表示，政府向中国驻马尼拉大使馆递交了两封抗议信。打给中国驻马尼拉大使馆寻求置评的电话无人接听。

Jose指出，一封抗议信是有关一艘中国海警船周四“有意”冲撞三艘菲律宾渔船，此举损坏了渔船，并让渔民的生命处于危险中。

Jose还表示，菲律宾还对24艘中国船只1月22日在黄岩岛泻湖内收集巨蛤提出抗议。

“菲律宾强烈抗议这种破坏性的非法行为，”他说道，并称这违反

联合国《生物多样性公约》和《濒危野生动植物种国际贸易公约》。

菲律宾海警官员称，这是涉及中国船只和菲律宾渔船的最严重事件。去年，中国海警船曾在同一区域向菲律宾渔船发射水炮。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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