菲律宾称中国在南海填海造礁破坏生态环境

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透马尼拉4月13日 - 菲律宾周一称，中国在南中国海的填海造礁活动已经破坏了约300英亩（1.2平方公里）珊瑚礁，预计对沿海国家造成每年1亿美元的损失。
菲律宾外交部发布声明称，中国的填海造礁活动对南中国海的生物多样性和生态平衡造成“不可挽回的大面积”破坏。
“中国说其行为不损害南中国海生态环境，对此我们无法接受，”声明称，并指出珊瑚礁受损造成的经济损失预计为每年1亿美元。
“中国单方面采取这样的行动，全不理会邻国人民世世代代依赖海洋生存。”
菲律宾再次呼吁中国停止填海造礁活动，遵守2002年与东南亚国家一起签署的非正式行为准则，寻找和平解决海洋纠纷的长期方案。
菲律宾外交部还称，中国容忍在帕纳塔格礁（中国称黄岩岛）进行的有害渔业行为。
菲律宾还指责中国外交部发言人对填海造礁活动作出的声明，称这可能加剧军事化，威胁地区和平与稳定。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。