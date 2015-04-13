菲律宾称中国在南海填海造礁破坏生态环境

路透马尼拉4月13日 - 菲律宾周一称，中国在南中国海的填海造礁活动已经破坏了约300英亩（1.2平方公里）珊瑚礁，预计对沿海国家造成每年1亿美元的损失。

菲律宾外交部发布声明称，中国的填海造礁活动对南中国海的生物多样性和生态平衡造成“不可挽回的大面积”破坏。

“中国说其行为不损害南中国海生态环境，对此我们无法接受，”声明称，并指出珊瑚礁受损造成的经济损失预计为每年1亿美元。

“中国单方面采取这样的行动，全不理会邻国人民世世代代依赖海洋生存。”

菲律宾再次呼吁中国停止填海造礁活动，遵守2002年与东南亚国家一起签署的非正式行为准则，寻找和平解决海洋纠纷的长期方案。

菲律宾外交部还称，中国容忍在帕纳塔格礁（中国称黄岩岛）进行的有害渔业行为。

菲律宾还指责中国外交部发言人对填海造礁活动作出的声明，称这可能加剧军事化，威胁地区和平与稳定。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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