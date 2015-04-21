菲律宾指责中国用水炮攻击菲方渔船

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透菲律宾SAN ANTONIO 4月21日 - 菲律宾活动人士周二指责中国海警在争议水域用水炮攻击菲律宾渔船。数百名菲律宾和美国海军陆战队员在争议水域附近进行了军事演习。
菲律宾总统府称，中国海警周一在黄岩岛水域用水炮驱赶菲律宾渔民，损毁了其中部分木船。
“中国无权对可怜的渔民使用水炮，”菲律宾左翼活动组织Bayan(Nation)的秘书长Renato Reyes在声明中称，同时指责菲律宾政府依赖美国军方保卫国家。
“为了对抗中国，我们需要发展经济和外部防御能力。沾美国的光是解决不了问题的。”
菲律宾总统府发言人Abigail Valte表示，总统阿基诺三世已经指示外交部和国防部对水炮事件作出回应。
（完）
编译：李富强 发稿：王琛/王燕焜
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