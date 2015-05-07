菲律宾称中国曾警告菲军机离开南海有争议地区（更新版）

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
（增加中国外交部发言人评论）
路透马尼拉5月7日（记者 Manuel Mogato） - 菲律宾西部司令部司令Alexander Lopez周四在参议院听证会上表示，中国曾至少六次警告菲律宾空军和海军飞机从南海有争议地区离开。
虽然Lopez并未给出时间表，但一名菲律宾空军高级官员对路透称，警告发生在过去三个月里。
这名空军官员匿名指出，中国可能在“尝试”能否在南沙群岛上空建立防空识别区。
近期的卫星图片显示，中国在南沙所控制的七个岛礁上的填海造地工作进展迅速，其中一个人工岛上似乎在建造一条简易飞机跑道。
“我们在国际空域执行例行海上空中巡逻任务时，我们的空军飞机收到了无线电警告，中国称我们的飞机进入了他们的军事安全区域，”Lopez对议员们说道，并称菲律宾飞机没有理会中国的警告。
在被问及此事时，中国外交部发言人华春莹称，中国拥有划设防空识别区的权利，要不要划设防空识别区取决于空中安全是否受到威胁和威胁程度，还需要综合考虑各方面因素。
“目前南海形势总体稳定，中国与东盟国家关系良好。我们和东盟国家正在积极推进互利合作，共同维护南海和平稳定。个别人处心积虑地炒作所谓‘南海防空识别区’问题，显然是别有用心，”华春莹说道。
Lopez称，中国还扩大了所控制的七个岛礁，从几千平方米扩大到最多11公顷，包括接近中业岛和仁爱礁的两个区域。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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