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时事要闻 | 2015年 6月 5日 星期五 19:04 BJT

菲律宾称对中国在南海开火示警报道“非常担忧”

路透马尼拉6月5日 - 菲律宾国防部长Voltaire Gazmin称，菲律宾周五对有关中国军舰对南海一个岛礁附近的一艘菲律宾渔船开火示警的报道表示担忧。

“如果确有此事，这非常令人担忧，”Gazmin在东京通过短信向记者们表示。他正跟随菲律宾总统阿基诺访问日本。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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