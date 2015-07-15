菲律宾整固仁爱礁“坐滩”军舰 中国强烈抗议

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透北京7月15日 - 中国外交部周三指责菲律宾对在仁爱礁非法“坐滩”的军舰进行内部整固，要求菲律宾拖走该舰，并保留采取进一步措施的权利。
外交部在声明中称，菲律宾是地区真正的麻烦制造者。
中国对菲律宾整固该舰表示强烈抗议和坚决反对。
声明称，菲律宾一方面曾多次承诺将拖走非法“坐滩”的军舰；另一方面却又通过军舰内部整固等方式企图永久侵占仁爱礁，充分暴露了菲方的虚伪性和两面性。
“中方维护国家领土主权和海洋权益的决心是坚定的。中方再次敦促菲方立即停止非法侵权活动，并履行承诺，拖走该舰。”中国外交部指出。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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