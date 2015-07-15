菲律宾整固仁爱礁“坐滩”军舰 中国强烈抗议

路透北京7月15日 - 中国外交部周三指责菲律宾对在仁爱礁非法“坐滩”的军舰进行内部整固，要求菲律宾拖走该舰，并保留采取进一步措施的权利。

外交部在声明中称，菲律宾是地区真正的麻烦制造者。

中国对菲律宾整固该舰表示强烈抗议和坚决反对。

声明称，菲律宾一方面曾多次承诺将拖走非法“坐滩”的军舰；另一方面却又通过军舰内部整固等方式企图永久侵占仁爱礁，充分暴露了菲方的虚伪性和两面性。

“中方维护国家领土主权和海洋权益的决心是坚定的。中方再次敦促菲方立即停止非法侵权活动，并履行承诺，拖走该舰。”中国外交部指出。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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