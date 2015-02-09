菲律宾敦促中国停止在美济礁的清淤活动

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉2月6日 - 菲律宾外交部周五称，菲律宾强烈敦促中国停止在有争议的南海美济礁周围开展清淤活动。
菲律宾一名海军司令周四称，中国已经开始在美济礁周围开展清淤活动；这暗示中国可能准备扩大该地区的设施。
“我们强烈敦促中国停止在美济礁的清淤活动，”菲律宾外交部在声明中称。
“根据《联合国海洋法公约》，菲律宾对批准在美济礁周围进行人工岛和其他设施的建设拥有专有权。”
空中侦察图片显示，中国已经在另外六个南海岛礁开展建设活动，将陆地面积扩大了五倍。路透去年看到的照片似乎显示有一个飞机跑道和港口。
“中国的建设活动侵犯菲律宾的权利，加剧了地区紧张局势，”菲律宾外交部发言人Charles Jose表示。他指出，中国的行为违反了中国和东南亚国家间的一个非正式准则。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。