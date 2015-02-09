菲律宾敦促中国停止在美济礁的清淤活动

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉2月6日 - 菲律宾外交部周五称，菲律宾强烈敦促中国停止在有争议的南海美济礁周围开展清淤活动。

菲律宾一名海军司令周四称，中国已经开始在美济礁周围开展清淤活动；这暗示中国可能准备扩大该地区的设施。

“我们强烈敦促中国停止在美济礁的清淤活动，”菲律宾外交部在声明中称。

“根据《联合国海洋法公约》，菲律宾对批准在美济礁周围进行人工岛和其他设施的建设拥有专有权。”

空中侦察图片显示，中国已经在另外六个南海岛礁开展建设活动，将陆地面积扩大了五倍。路透去年看到的照片似乎显示有一个飞机跑道和港口。

“中国的建设活动侵犯菲律宾的权利，加剧了地区紧张局势，”菲律宾外交部发言人Charles Jose表示。他指出，中国的行为违反了中国和东南亚国家间的一个非正式准则。(完)