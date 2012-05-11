菲料将爆发反华游行 当局加强安保

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透马尼拉5月11日电---菲律宾首都马尼拉周五可能爆发大规模反华游行，当局为此加强安保。
预计周五马尼拉将有约1,000人举行游行，目的地是中国驻菲律宾使馆的领事部，抗议焦点为中菲围绕南海的主权争议。
南海争议可能成为亚洲最重大的对抗爆发点，而自从美国去年寻求扩大在亚太影响力後，该地区紧张局势升温。
中国《解放军报》文章称：“美国战略重心东移和对南海问题的积极介入，为菲律宾等国提供了战略回旋空间，一定程度上增加了菲与我对抗的筹码，使其敢于铤而走险。”
中国政府已发布安全预警，要求在菲中资机构人员尽量减少外出；遇游行示威，要绕道而行，不要围观；避免与当地人发生争执。北京已要求马尼拉确保中国公民安全。台湾方面也发布了安全预警。
除马尼拉外，抗议活动组织方还计划在美国、加拿大、澳大利亚、意大利和其他亚洲国家的中国使领馆附近举行抗议活动。
菲律宾官员称，马尼拉的集会活动预计会以和平方式举行。
在中国大使馆领事部附近已部署逾100名警察，还有数百警察待命，以控制事态。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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