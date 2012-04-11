菲律宾就南海对峙事件召见中国大使

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透马尼拉4月11日电---菲律宾政府周三召见中国驻菲律宾大使，商议在南中国海争议区域对峙事件。此前，中国两艘海监船阻止菲律宾军舰在该区域抓捕中国渔民。
菲律宾外交部发言人埃尔南德斯(Raul Hernandez)表示，菲律宾外交部长德尔罗萨里奥(Albert del Rosario)召见中国驻菲大使马克卿，寻求以外交方式化解对峙。
菲律宾和中国在南中国海存在主权争议。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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