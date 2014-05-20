菲律宾总统称中国在赤瓜礁填海造地违反南海行为准则

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉5月19日（记者 Manuel Mogato） - 菲律宾总统阿基诺三世周一指责中国违反12年前签署的南海非正式行为准则，在有争议的赤瓜礁填海造地。
“我们认为他们的所作所为违反了《南海各方行为宣言》，”阿基诺三世对记者说道。
“问题在于该宣言没有法律约束力，无法强制执行，因此我们需要签署正式的行为准则，以解决纠纷，防范冲突。”
菲律宾外交部上周公布照片，称中国在南沙群岛赤瓜礁填海造地，似乎是在建设飞机跑道。
菲律宾国防部发言人Peter Paul Galvez表示，菲军方今年早些时候注意到了中方的活动，中方在该地区建设飞机跑道可能对地区安全和稳定构成严重威胁。
中国反驳称，赤瓜礁是中国领土，中方在赤瓜礁进行什么建设，完全是中国主权范围内的事情。
中国与包括菲律宾和越南在内的东盟国家一直在谈判，以求达成正式的南海行为准则，但一些国家对谈判进程缓慢感到无法忍耐。
阿基诺三世表示，越南和菲律宾推动迅速敲定该行为准则。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
人民币在岸新闻 CN FRX EMRG ASIA
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)