外国军火企业考虑在菲律宾进行生产--菲律宾官员

路透马尼拉6月23日 - 菲律宾一名政府高级官员周二称，加拿大、美国、韩国和南非的武器和军火制造商正在考虑，一旦菲律宾国防经济区建立，将在菲律宾进行生产。

菲律宾监管武器和军火生产的国家机构负责人Roger Gamban指出，寻求在菲律宾租地的国防企业包括南非的Rheinmetall Denel Munition和韩国S&T Holdings Co.(036530.KS)旗下一个公司。

他表示，美国柯尔特制造公司(Colt's Manufacturing Co.)和加拿大Waterbury Farrel也考虑在菲律宾进行生产。

Gamban称，上述韩国企业已经提出在菲国防经济区建立武器生产工厂的建议，投资额20亿比索（4,400万美元）。Waterbury计划在菲律宾建立一个价值20亿比索的工厂。

这四家公司都没有立即对路透的电邮或电话做出回应。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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