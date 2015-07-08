菲律宾计划增加军事开支 应对中国威胁

路透马尼拉7月7日（记者 Manuel Mogato） - 菲律宾空军高官Raul del Rosario对路透称，菲律宾计划在未来13年里内增加军事开支，投入超过200亿美元进行军事现代化，以应对南海上的中国威胁。

Raul del Rosario是菲军方计划负责人，他表示蓝图包括装备雷达和传感设备，以及购买潜艇、护卫舰、战斗机、巡逻机和导弹系统等设备。

“该计划完成后，我们将完全覆盖南海，”del Rosario说道。

“我们将全天候掌握争议水域中发生了什么，能够对我们的专属经济区内发生的任何意外事件作出更快的反应。”

他指出该计划2013年即已提出，但上周才获高层批准，计划总支出为9,980亿比索（221.1亿美元）。

Del Rosario表示，前五年计划支出830亿比索，第二个五年计划支出为4,440亿比索，最后五年为4,710亿比索。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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