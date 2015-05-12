建造新的海军基地是菲律宾军方的首要任务--菲军总参谋长

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透菲律宾公主港市5月12日 - 菲律宾武装部队总参谋长Gregorio Catapang对路透称，在菲律宾西海岸建造一个海军基地是菲律宾军方的首要任务，尽管资金瓶颈导致计划一直拖延。
他表示，位于巴拉望岛奥伊斯特湾的设施建成后，美国、日本和越南军舰将被允许停靠。
将岛屿发展为军事设施可能激化菲律宾与中国的紧张局势。巴拉望岛距离南沙群岛约160公里。
“鉴于安全局势的变化，我们认为这是首要任务，”Catapang周一晚间在巴拉望省首府公主港市一个军事基地接受采访时说道。
“一旦资金到位，我们就会投入资源。”
Catapang表示，海军设施的初步开发需要8亿菲律宾比索（1,800万美元），建成大型基地还需要50亿菲律宾比索。
他表示，相关计划已经制定，但缺乏资金导致计划停滞。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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