菲律宾称将恢复在南中国海有争议地区的活动

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透马尼拉3月26日 - 菲律宾周四称，将恢复在南中国海有争议地区的修复和重建活动，去年因担忧这些活动影响针对中国的仲裁而暂停。
菲律宾去年10月呼吁所有国家停止在南中国海的岛礁上的建设活动。
“我们的态度是，我们可以继续修复和维护工作，”菲律宾外长罗萨里奥周四对外交官员、军方官员和外国记者说道。
他表示，这些活动包括修复一条飞机跑道，并不违反南中国海非正式行为准则，因为不会改变有争议地区的现状。该准则于2002年由中国和东南亚十国在金边签署。
菲律宾在2013年向海牙国际法庭提起仲裁，质疑中国的“九段线”主张。罗萨里奥称，菲律宾期待法庭于明年2月给出结果。中国方面决定不参与仲裁。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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