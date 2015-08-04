菲律宾希望在东盟外长会议上讨论南海问题 尽管中国不愿意

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透吉隆坡8月4日（记者 Amy Sawitta Lefevre/Trinna Leong） - 菲律宾外长罗萨里奥周二称，将响应美国提出的冻结南海岛礁建设倡议，尽管中国坚持称南海问题不应在即将召开的东盟外长会议中被提出。
罗萨里奥表示，如果中国和其他声索方同意遵守同样的条件，菲律宾准备帮助缓解有争议地区的紧张局势。
罗萨里奥还指出，菲律宾计划周二在吉隆坡开启的第48届东盟外长会议上提出南海问题。
一天前，中国称不希望东盟外长会议讨论南海问题。
中美都不是东盟成员，但会列席东盟外长会议。美国国务卿克里周三和周四将在吉隆坡。
“菲律宾完全支持美国提出的‘三冻结’倡议：冻结填海造地、冻结岛礁建设和冻结可能进一步加剧紧张局势的行为，并将积极主动地推进该倡议，”罗萨里奥在声明中称。
“如果中国和其他声索国同意遵守同样的条件，我们也将同意。”
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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