菲律宾将在东盟外长会议提出南海问题 尽管中国反对（更新版）

（新增美国、中国和新加坡评论）

路透吉隆坡8月4日（记者 Amy Sawitta Lefevre/Trinna Leong） - 菲律宾外长罗萨里奥周二称，将响应美国提出的冻结南海岛礁建设倡议，尽管中国坚持称南海问题不应在即将召开的东盟外长会议中被提出。

罗萨里奥表示，如果中国和其他声索方同意遵守同样的条件，菲律宾准备帮助缓解有争议地区的紧张局势。

罗萨里奥还指出，菲律宾计划周二在吉隆坡开启的第48届东盟外长会议上提出南海问题。

一天前，中国称不希望东盟外长会议讨论南海问题。

中美都不是东盟成员，但会列席东盟外长会议。美国国务卿克里周三和周四将在吉隆坡。

“菲律宾完全支持美国提出的‘三冻结’倡议：冻结填海造地、冻结岛礁建设和冻结可能进一步加剧紧张局势的行为，并将积极主动地推进该倡议，”罗萨里奥在声明中称。

“如果中国和其他声索国同意遵守同样的条件，我们也将同意。”

新加坡外长尚穆根在吉隆坡对记者称，南海不容忽视，新加坡对2002年东盟和中国签署的非正式行为准则不满。

“南海是个问题。我们不能假装这不是个问题。我们需要超越哲学层面的探讨，真实地谈及协议的实质。”

美国国务卿克里周二在新加坡一所大学发表演讲时表示，美国希望亚洲各国合作，避免小的纠纷变大。

当前的东盟轮值主席国马来西亚曾表示，南海问题并非不可谈论的话题，将被提出。

马来西亚外长阿曼周二公开表示，东盟应在达成有争议水域“友好”解决方案中发挥主要作用。

中国外长王毅称，美国和菲律宾应计算一下南海有多少飞机跑道以及谁先建设的飞机跑道。

《人民日报》海外版刊登头版评论，称美日协同干涉南海。

“日配合美炒作‘中国威胁’，为同盟干涉南海造势，”外交部下属的中国国际问题研究所国际战略研究部副主任苏晓晖写道。

“如此，无益于地区和平与稳定。”

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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