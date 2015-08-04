菲律宾希望在东盟外长会议上讨论南海问题 尽管中国不愿意

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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(本文由路透中文网编译提供)
路透吉隆坡8月4日 - 菲律宾外长罗萨里奥周二称，将响应美国提出的冻结南海岛礁建设倡议，尽管中国坚持称南海问题不应在即将召开的东盟外长会议中被提出。
罗萨里奥表示，如果中国和其他声索方同意遵守同样的条件，菲律宾准备帮助缓解有争议地区的紧张局势。
罗萨里奥还指出，菲律宾计划周二在吉隆坡开启的第48届东盟外长会议上提出南海问题。
一天前，中国称不希望东盟外长会议讨论南海问题。
中美都不是东盟成员，但会列席东盟外长会议。美国国务卿克里周三和周四将在吉隆坡。
“菲律宾完全支持美国提出的‘三冻结’倡议：冻结填海造地、冻结岛礁建设和冻结可能进一步加剧紧张局势的行为，并将积极主动地推进该倡议，”罗萨里奥在声明中称。
“如果中国和其他声索国同意遵守同样的条件，我们也将同意。”（完） 编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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