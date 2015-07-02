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时事要闻 | 2015年 7月 2日 星期四 17:17 BJT

菲律宾渡轮翻船 至少36人丧生

路透马尼拉7月2日 - 菲律宾海岸警卫队和警方称，一艘搭载189名乘客和船员的渡轮周四在菲律宾中部附近海域翻船，当时风浪很大；至少36人丧生，生还者至少有118人。

尚不清楚生还者是被救的还是自己设法游到岸边的。

警方称，船上有173名乘客和16名船员。

海岸警卫队称，该船名为MBCA Kim-Nirvana，在从奥尔莫克港驶往宿务省卡摩特斯岛（Camotes）途中遭遇巨浪。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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