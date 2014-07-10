菲律宾延长油气企业Forum在南海礼乐滩区域的钻探许可

路透马尼拉7月10日 - 在伦敦上市的Forum EnergyFEP.L获得菲律宾政府批准，在有主权争议的南海礼乐滩区域一个天然气项目的钻探计划延长一年。

Forum在提交给伦敦证券交易所的文件中称，完成钻探两口评估井的最后期限已经被延长至2016年8月15日。

Forum在72号油气勘探服务合同中拥有70%权益，该许可包含菲律宾巴拉望岛以西礼乐滩Sampaguita天然气项目。

中菲领土纠纷影响了Forum根据72号服务合同钻探两口评估井的计划。

菲律宾Philex Petroleum (PXP.PS)周四向菲律宾证券交易所提交了Forum向伦敦证券交易所提交文件的副本。前者直接和间接拥有Forum的60.45%股份（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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