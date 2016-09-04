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时事要闻 | 2016年 9月 4日 星期日 12:49 BJT

菲律宾南部的棉兰老岛发生6.1级地震--USGS

路透马尼拉9月4日 - 美国地质调查局(USGS)称，菲律宾南部的棉兰老岛(Mindanao)发生6.1级地震。

USGS称，此次地震震源较浅，深度为10公里，位于海纳图安镇(Hinatuan)的西北部。

目前无伤亡或损失报告，也没有发布海啸预警。(完)

(编译 白云; 审校 张明钧)

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