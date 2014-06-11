菲律宾抓获阿布沙耶夫组织的“精神领袖”

路透马尼拉6月11日（记者 Manuel Mogato） - 菲律宾安全部队周三抓捕了一名与基地组织有关的伊斯兰武装组织头目，此人被美国通缉，参与过绑架西方游客。菲律宾称这是对其所在组织的巨大冲击。

菲律宾军方情报负责人Eduardo Ano表示，抓获的武装分子Khair Mundos是一名炸弹制造专家，也是阿布沙耶夫组织的“精神领袖”。

“这对他们的组织是一个巨大打击。他们失去了一个领导人，现在感觉不安全。我们会努力一个接一个地抓捕他们，我们不会停下来。”Ano对记者说道。

美国此前曾悬赏50万美元捉拿Mundos。2007年Mundos越狱，菲律宾悬赏500万比索（114,400美元）捉拿他。

Ano指出，安全部队在菲律宾南部接近Mundos的时候被他逃脱，他随后在马尼拉郊区帕拉那克市的亲戚家里藏匿了数月。

军方和警方周三清早对他的藏匿地点进行了突袭并将其抓获。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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