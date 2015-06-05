菲律宾和日本开始探讨日本使用菲律宾军事基地事宜

路透东京6月5日（记者 Tim Kelly） - 菲律宾总统阿基诺称，菲律宾和日本将开始探讨允许日本军机和军舰使用菲律宾的基地加油和补给，以便扩大在南中国海的巡逻范围。

“我们将开始探讨这个问题，”阿基诺周五出访日本时在东京的一场新闻发布会上说道。

《访问部队协议》（Visiting Forces Agreement）将为日本自卫队在轮换基础上使用菲律宾基地铺平道路，和美国与菲律宾目前的合作类似。能够在接近南海的地方加油将让日本自卫队的飞机巡逻范围更大。

阿基诺与日本首相安倍晋三会面后，周四发表了联合声明，但声明中不包括开始讨论《访问部队协议》的决定。

但了解会议情况的消息人士匿名对路透称，两名领导人讨论了《访问部队协议》，并同意开始对话。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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