菲律宾和日本开始探讨日本使用菲律宾军事基地事宜

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透东京6月5日（记者 Tim Kelly） - 菲律宾总统阿基诺称，菲律宾和日本将开始探讨允许日本军机和军舰使用菲律宾的基地加油和补给，以便扩大在南中国海的巡逻范围。
“我们将开始探讨这个问题，”阿基诺周五出访日本时在东京的一场新闻发布会上说道。
《访问部队协议》（Visiting Forces Agreement）将为日本自卫队在轮换基础上使用菲律宾基地铺平道路，和美国与菲律宾目前的合作类似。能够在接近南海的地方加油将让日本自卫队的飞机巡逻范围更大。
阿基诺与日本首相安倍晋三会面后，周四发表了联合声明，但声明中不包括开始讨论《访问部队协议》的决定。
但了解会议情况的消息人士匿名对路透称，两名领导人讨论了《访问部队协议》，并同意开始对话。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。