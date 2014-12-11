阿布沙耶夫组织释放一名马来西亚籍华裔人质

路透马尼拉12月11日 - 菲律宾军方发言人Maria Rowena Muyuela周四称，与基地组织有关的阿布沙耶夫组织与社区领导人进行谈判后，释放了一名七个月前绑架的马来西亚籍华裔男性。

该男子是马来西亚一家渔业公司的交易员，周二在菲律宾南部的霍洛岛因达南镇附近被释放，没有支付赎金。

他和一名菲律宾工人一起于5月在马来西亚沙巴州的Borneo岛被持枪者绑架，后被带到霍洛岛。

“我们接到通知，人质被释放，乘快船抵达沙巴，”Muyuela给记者发消息称。她表示军方没有参与谈判。

菲律宾军方还表示，一名被阿布沙耶夫组织绑架的菲律宾青年学生成功逃出，周二被找到。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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