阿布沙耶夫组织释放一名马来西亚籍华裔人质

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透马尼拉12月11日 - 菲律宾军方发言人Maria Rowena Muyuela周四称，与基地组织有关的阿布沙耶夫组织与社区领导人进行谈判后，释放了一名七个月前绑架的马来西亚籍华裔男性。
该男子是马来西亚一家渔业公司的交易员，周二在菲律宾南部的霍洛岛因达南镇附近被释放，没有支付赎金。
他和一名菲律宾工人一起于5月在马来西亚沙巴州的Borneo岛被持枪者绑架，后被带到霍洛岛。
“我们接到通知，人质被释放，乘快船抵达沙巴，”Muyuela给记者发消息称。她表示军方没有参与谈判。
菲律宾军方还表示，一名被阿布沙耶夫组织绑架的菲律宾青年学生成功逃出，周二被找到。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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