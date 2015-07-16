菲律宾将在苏比克湾部署战机和护卫舰

路透马尼拉7月16日（记者 Manuel Mogato） - 菲律宾官员称，菲律宾从明年初开始将在苏比克湾的前美国海军基地部署新的战机和两艘护卫舰。这是菲律宾在过去23年来首次将苏比克湾作为军事基地使用。

安全专家称，使用苏比克湾可使得菲律宾空军和海军更有效地应对中国在南海的举动。苏比克湾的深水港位于菲律宾吕宋岛的西边，正对着南海。

“苏比克湾作为军事基地的价值已经得到了美国人的验证，中国防务规划机构知道这一点，”菲律宾安全专家Rommel Banlaoi说。

苏比克湾曾是美国在海外的最大海军基地之一，菲律宾参议院与美国当局在冷战结束时终止了相关协议，苏比克湾随之被关闭，后来被菲律宾政府设立为经济区。

菲律宾国防部副部长巴迪诺（Pio Lorenzo Batino）对路透称，该国军方5月与苏比克经济区运营方Subic Bay Metropolitan Authority签署协议，按照15年可续期租约使用该地区的部分地方。

两名菲律宾军方将领对路透称，两架FA-50轻型攻击战斗机将从2016年初被部署在苏比克湾的前Cubi海军基地。这两架战机将于12月抵达该基地。

这两位不愿透露姓名的将领称，整个FA-50轻型攻击战斗机中队以及从吕宋岛另一废旧基地调过来的第五战斗机联队将被部署在苏比克湾。

两艘海军护卫舰也将被部署在苏比克湾的Alava港。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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