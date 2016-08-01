菲律宾总统杜特尔特称没有矿业公司也能活下去

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透马尼拉8月1日 - 菲律宾总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)周一对矿业公司提出警告，要求严格遵守环保规定，否则就得关门大吉，并称菲律宾就算没有采矿业也能活下去。
杜特尔特在一场媒体简报会上对矿商表示，“没有你们，我们也能活下去...要么就是你们严格遵守政府标准，要么就是关门大吉。”
菲律宾有七座国内矿场因为不符合环保规定而停产。环境暨天然资源部长Regina Lopez自7月8日开始检视所有的矿场，她上周誓言将关闭更多导致环境重创的矿场。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。