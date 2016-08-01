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气候环境 | 2016年 8月 1日 星期一 17:50 BJT

菲律宾总统杜特尔特称没有矿业公司也能活下去

路透马尼拉8月1日 - 菲律宾总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)周一对矿业公司提出警告，要求严格遵守环保规定，否则就得关门大吉，并称菲律宾就算没有采矿业也能活下去。

杜特尔特在一场媒体简报会上对矿商表示，“没有你们，我们也能活下去...要么就是你们严格遵守政府标准，要么就是关门大吉。”

菲律宾有七座国内矿场因为不符合环保规定而停产。环境暨天然资源部长Regina Lopez自7月8日开始检视所有的矿场，她上周誓言将关闭更多导致环境重创的矿场。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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