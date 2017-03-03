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国际财经 | 2017年 3月 3日 星期五 13:04 BJT

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长

路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。

多明戈斯称，上月宣布进行的审查将继续进行，即便勒令关停该国逾半数矿场的环保部长的任命未得到国会确认。

“我们已经为进行一次客观的、基于科学的、以事实为依据的审查提出了指导方针，”多明戈斯说道。(完)

(编译 王琛；审校 许娜)

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