菲律宾再关停20个矿场 占该国镍矿石总产量的55.5%--副部长

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透马尼拉9月27日 - 菲律宾政府官员周二表示，该国再关停20个矿场，其中多数是镍矿，因其违反环境保护法规。至此，菲律宾已关停了30个矿场。
菲律宾环境和自然资源部副部长Leo Jasareno表示，根据去年的产量，被暂时关停的矿场产量占菲律宾镍矿石总产量的55.5%。
菲律宾是全球最大的镍矿石供给国。
在被叫停的企业中包括菲律宾最大的金矿Oceanagold Corp (OGC.AX)。
该消息出炉后，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍闻声削减跌幅。0408GMT，期镍跌1.8%，报每吨10,350美元，稍早曾下滑2.8%。(完)
(编译 王颖/孙茉莉; 审校 汪红英/王丽鑫)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。