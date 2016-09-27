菲律宾再关停20个矿场 占该国镍矿石总产量的55.5%--副部长

路透马尼拉9月27日 - 菲律宾政府官员周二表示，该国再关停20个矿场，其中多数是镍矿，因其违反环境保护法规。至此，菲律宾已关停了30个矿场。

菲律宾环境和自然资源部副部长Leo Jasareno表示，根据去年的产量，被暂时关停的矿场产量占菲律宾镍矿石总产量的55.5%。

菲律宾是全球最大的镍矿石供给国。

在被叫停的企业中包括菲律宾最大的金矿Oceanagold Corp (OGC.AX)。

该消息出炉后，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍闻声削减跌幅。0408GMT，期镍跌1.8%，报每吨10,350美元，稍早曾下滑2.8%。(完)