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时事要闻 | 2014年 7月 18日 星期五 18:23 BJT

菲律宾敦促东南亚国家在南海问题上一致面对中国

路透马尼拉7月18日 - 菲律宾外长罗萨里奥（Albert del Rosario）周五称，菲律宾正在推动涉及南海领土纠纷的四个东南亚国家开会，以达成面对中国的一致立场。

罗萨里奥表示，菲律宾希望下个月在缅甸举行的东盟部长级年度对话前，与文莱、马来西亚和越南进行会谈。

“我们正在努力在东盟部长级会议前促成对话。”罗萨里奥与泰国代理外长Sihasak Phuangketkeow举行会谈后对记者说道。

“目前还没有确定日期，仍在进行中。”

罗萨里奥本月早些时候出访文莱、印尼和越南，为召开上述会议寻求支持。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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