菲律宾敦促东南亚国家在南海问题上一致面对中国

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透马尼拉7月18日 - 菲律宾外长罗萨里奥（Albert del Rosario）周五称，菲律宾正在推动涉及南海领土纠纷的四个东南亚国家开会，以达成面对中国的一致立场。
罗萨里奥表示，菲律宾希望下个月在缅甸举行的东盟部长级年度对话前，与文莱、马来西亚和越南进行会谈。
“我们正在努力在东盟部长级会议前促成对话。”罗萨里奥与泰国代理外长Sihasak Phuangketkeow举行会谈后对记者说道。
“目前还没有确定日期，仍在进行中。”
罗萨里奥本月早些时候出访文莱、印尼和越南，为召开上述会议寻求支持。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此的决心。
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