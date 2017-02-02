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国际财经 | 2017年 2月 2日 星期四 14:05 BJT

菲律宾将关闭至少五家镍矿 并暂停其他几家矿场业务

路透马尼拉2月2日 - 菲律宾管理矿业的部长称，随着政府加大环境保护力度，该国将关闭至少五家镍矿，并暂停其他几家矿场业务，包括该国最大的金矿。

菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)下令关闭至少七家矿场，包括五家镍矿，并暂停一家由澳洲Oceanagold(OGC.AX)运营的金矿，因这些矿场造成环境破坏。

菲律宾是全球最大的镍矿供应国。(完)

(编译 汪红英；审校 王颖)

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