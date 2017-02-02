菲律宾将关闭至少五家镍矿 并暂停其他几家矿场业务

独家：伦敦金指标大幅偏离现货价格 受银行退出定价平台影响

路透伦敦5月24日 - 根据路透对交易数据进行的分析，在一些银行退出黄金竞价平台之后，伦敦指标金价出现了大幅、无法预测的波动。黄金市场一年规模5万亿美元，市场所依赖的指标金价是由竞价平台制定。