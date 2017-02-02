菲律宾将关闭至少五家镍矿 并暂停其他几家矿场业务

独家：伦敦金指标大幅偏离现货价格 受银行退出定价平台影响
路透伦敦5月24日 - 根据路透对交易数据进行的分析，在一些银行退出黄金竞价平台之后，伦敦指标金价出现了大幅、无法预测的波动。黄金市场一年规模5万亿美元，市场所依赖的指标金价是由竞价平台制定。
路透马尼拉2月2日 - 菲律宾管理矿业的部长称，随着政府加大环境保护力度，该国将关闭至少五家镍矿，并暂停其他几家矿场业务，包括该国最大的金矿。
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)下令关闭至少七家矿场，包括五家镍矿，并暂停一家由澳洲Oceanagold(OGC.AX)运营的金矿，因这些矿场造成环境破坏。
菲律宾是全球最大的镍矿供应国。(完)
(编译 汪红英；审校 王颖)
路透伦敦5月24日 - 根据路透对交易数据进行的分析，在一些银行退出黄金竞价平台之后，伦敦指标金价出现了大幅、无法预测的波动。黄金市场一年规模5万亿美元，市场所依赖的指标金价是由竞价平台制定。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。