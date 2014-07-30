菲律宾将提议停止加剧南海局势的一切活动

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透马尼拉7月29日（记者 Manuel Mogato） - 菲律宾外交部长罗萨里奥（Albert del Rosario）周二称，在下个月举行的地区安全会议上，将提议停止一切加剧南海有争议水域紧张局势的活动，这是其三点计划之一。
东南亚国家外长下个月将与美国、中国和欧盟的外长们在缅甸举行安全会议，亚洲地区的海洋纠纷可能是主要议题。
“我们计划提出暂停活动的建议，这将是快速应对南海紧张局势升级的方法。”罗萨里奥在会见欧盟外交政策负责人阿什顿（Catherine Ashton）后表示。
“建议是建设性的、积极而且全面的。没人会反对在局势紧张的时候暂停活动并最终管控紧张局势。”
美国也曾呼吁各方停止在有争议水域的一切活动，以缓解局势，菲律宾对此表示支持。
但中国让美国不要插手南海纠纷，让亚洲国家自己来解决问题。
罗萨里奥表示，其“三点计划”的另外两项是执行南海行为准则和通过仲裁方式解决纠纷。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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