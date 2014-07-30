菲律宾将提议停止加剧南海局势的一切活动

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉7月29日（记者 Manuel Mogato） - 菲律宾外交部长罗萨里奥（Albert del Rosario）周二称，在下个月举行的地区安全会议上，将提议停止一切加剧南海有争议水域紧张局势的活动，这是其三点计划之一。
东南亚国家外长下个月将与美国、中国和欧盟的外长们在缅甸举行安全会议，亚洲地区的海洋纠纷可能是主要议题。
“我们计划提出暂停活动的建议，这将是快速应对南海紧张局势升级的方法。”罗萨里奥在会见欧盟外交政策负责人阿什顿（Catherine Ashton）后表示。
“建议是建设性的、积极而且全面的。没人会反对在局势紧张的时候暂停活动并最终管控紧张局势。”
美国也曾呼吁各方停止在有争议水域的一切活动，以缓解局势，菲律宾对此表示支持。
但中国让美国不要插手南海纠纷，让亚洲国家自己来解决问题。
罗萨里奥表示，其“三点计划”的另外两项是执行南海行为准则和通过仲裁方式解决纠纷。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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