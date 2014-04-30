菲外长：美国有义务在冲突中保护菲律宾

路透马尼拉4月30日 - 菲律宾外长罗萨里奥（Albert del Rosario）周三反驳对美菲新防务协议的指责时称，如果南海的菲律宾领土或军队遭到攻击，美国有义务按照协议帮助菲律宾。

“根据《共同防务协议》，如果菲律宾的城市遭到攻击或军队在太平洋区域内遭到进攻，美国将帮助菲律宾。”罗萨里奥在声明中称。

“1999年，美国在一封外交书信中确认南海属于太平洋区域。”

罗萨里奥的声明意在消除如果南海发生冲突、美国不会采取行动的担忧和疑虑。

一些议员和非政府组织指责美菲防务协议违反菲律宾宪法，有利于美国。他们指出，美国总统奥巴马并未明确表示会在南海领土纠纷中庇护菲律宾。

“通过《强化防务合作协议》，菲律宾政府将我们的主权拱手让给了美军，”左翼团体新爱国联盟的Renato Reyes说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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