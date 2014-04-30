菲外长：美国有义务在冲突中保护菲律宾

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉4月30日 - 菲律宾外长罗萨里奥（Albert del Rosario）周三反驳对美菲新防务协议的指责时称，如果南海的菲律宾领土或军队遭到攻击，美国有义务按照协议帮助菲律宾。
“根据《共同防务协议》，如果菲律宾的城市遭到攻击或军队在太平洋区域内遭到进攻，美国将帮助菲律宾。”罗萨里奥在声明中称。
“1999年，美国在一封外交书信中确认南海属于太平洋区域。”
罗萨里奥的声明意在消除如果南海发生冲突、美国不会采取行动的担忧和疑虑。
一些议员和非政府组织指责美菲防务协议违反菲律宾宪法，有利于美国。他们指出，美国总统奥巴马并未明确表示会在南海领土纠纷中庇护菲律宾。
“通过《强化防务合作协议》，菲律宾政府将我们的主权拱手让给了美军，”左翼团体新爱国联盟的Renato Reyes说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译