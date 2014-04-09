美菲防务协议将凸显美国重返亚洲的决心--菲外长

路透马尼拉4月8日（记者 Manuel Mogato/Rosemarie Francisco） -菲律宾外交部长罗萨里奥称，本月美国总统奥巴马访问菲律宾时料签署美国-菲律宾防务合作协议，这将是美国向亚洲“再平衡”的明显信号，尽管其他地方也在吸引着美国的注意力。

该协议将增强菲律宾基地的共享水平，增加美国船只、飞机和部队在菲律宾的换防，并让美国盟友相信美国在限制中国崛起方面提供的支持。

“美国完全有决心实现其向亚洲再平衡的承诺，不只在国防安全方面，也包括加强经济合作。”罗萨里奥周一晚间接受路透采访时说道。

“加强防务合作是个明显信号。”未来几天，美菲将就协议进行第八轮、也是最后一轮谈判。

“中东和乌克兰的局势吸引了一些美国的注意力。但我认为美国实现其向亚洲再平衡承诺的决心很大。”

罗萨里奥指出，协议将增强菲律宾在南海有争议水域的侦查能力。

即使在该协议之外，菲律宾军方也在获得美国的更多支持。今年，菲律宾将从美国对外军事援助经费中获得5,000万美元，是10多年来数额最高的一次；并将从美国全球安全意外事件支出中获得4,000万美元。

罗萨里奥称，这些资金将被严格用于加强海军，菲律宾可能获得第三艘汉米尔顿级高续航力巡逻舰。

过去三年里菲律宾从美国获得的两艘汉米尔顿级巡逻舰是菲律宾海军中最大、最先进的战舰。

“南海海况非常复杂，小型舰艇……在夏季以外无法适应南海，我们的舰艇很难抵挡那里的海浪。”罗萨里奥说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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