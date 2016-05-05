菲律宾大选在即 “东方特朗普”杜特地支持率领先

路透马尼拉5月5日（记者 Karen Lema/John Chalmers） - 罗德里戈·杜特地（Rodrigo Duterte）曾说过，如果他的孩子们吸毒，他会杀掉他们；他还曾宣传开摩托艇前往与中国有争议的岛屿插上菲律宾国旗。目前来看，他当选菲律宾下任总统已经几成定局。

菲律宾将于5月9日举行大选，民调显示杜特地的支持率领先，这让商业领袖、投资者和外交官们感到沮丧。他们认为杜特地是个小丑：没有明确的经济政策，可能对菲律宾构成拖累。

杜特地很傲慢，在竞选活动中公开指责政治精英，外界将他与美国共和党总统参选人特朗普相提并论。

但是杜特地的支持者提到他的过去，称他当选总统不会是批评人士所担忧的灾难。

杜特地现年71岁，是菲律宾南部达沃市的市长，还曾担任检察官。他的支持者们表示，他打击毒品、降低犯罪率、提升投资水平、改善卫生与教育状况，并将政策问题交予技术官僚。

“他的沟通方式很粗犷，但他拥有政策团队，他咨询、倾听，他发表演讲后情况有所缓解，”杜特地的同学、前议员Jesus Dureza说道，Dureza目前参与杜特地的竞选。

全球风险研究公司欧亚集团（Eurasia Group）本周发表的报告称，无论谁赢得选举，菲律宾都可能继续即将卸任的总统阿基诺三世设定的支持增长和以改革为导向的道路。（完）