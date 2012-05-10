菲律宾周五组织反华示威 中国发布安全预警

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透马尼拉5月9日电---中国要求在马尼拉的公民减少外出，并对周五将出现的反华示威活动采取预防措施。
拟发动约1,000人参加的反华示威可能加剧中菲两国在黄岩岛问题上的紧张局面。
中国驻菲律宾使馆周二在网站发布《关於做好中资机构近期安全保卫工作的紧急通知》，要求在菲中资机构人员尽量减少外出；遇游行示威，要绕道而行，不要围观；避免与当地人发生争执。
中国外交部当天表示，中国做好了应对菲律宾扩大事态的各种准备。
外交部发言人洪磊指出，菲方鼓动国内民众和海外侨民发起针对中国的游行示威，损伤了中菲两国关系。
示威组织者计划在美国、加拿大、澳大利亚、意大利和其他亚洲国家首都组织类似的针对中国使领馆的示威活动。“我们寻求通过政治和外交手段和平解决问题。”示威组织者之一Risa Hontiveros说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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