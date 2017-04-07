菲律宾总统计划占领南海无人岛的谈话引发中国表态关切

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透北京4月7日 - 中国外交部周五表示，希望菲律宾能继续适当处理与中国的海权争议；稍早有报道称，菲律宾总统表示，菲国部队将占领南海争议海域内菲律宾声索的无人岛。
菲律宾国防及军方官员随后对总统杜特尔特的评论提出澄清，称将在南海的本国有人居住岛屿及礁石升级既有设施，并非占领新领土。(完)
(编译 蔡美珍；审校 王洋)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)