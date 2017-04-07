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时事要闻 | 2017年 4月 7日 星期五 16:45 BJT

菲律宾总统计划占领南海无人岛的谈话引发中国表态关切

路透北京4月7日 - 中国外交部周五表示，希望菲律宾能继续适当处理与中国的海权争议；稍早有报道称，菲律宾总统表示，菲国部队将占领南海争议海域内菲律宾声索的无人岛。

菲律宾国防及军方官员随后对总统杜特尔特的评论提出澄清，称将在南海的本国有人居住岛屿及礁石升级既有设施，并非占领新领土。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王洋)

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