菲律宾推迟审判被扣中国渔民 因缺少翻译

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透马尼拉6月17日 - 菲律宾对九名中国渔民的审判周二被迫推迟，因找不到称职的口译员。一名检察官称中方背后施压是找不到口译员的原因。
菲律宾称，这些中国渔民被扣时位于菲律宾200英里（322公里）专属经济区内，且捕获了濒临灭绝的海龟，这种行为违反了联合国濒危野生动物贸易公约。
中国要求菲律宾释放中国渔民，称菲方的行为不合法，因为中国渔民被扣地点为中国水域。
对中国渔民的预审听证已经被推迟两次，周三可能再次被推迟，除非找到翻译。
“我们无法为中国渔民找到称职的翻译。”一名检察官匿名告诉路透。
“中国大使馆显然施加了压力。这些人在中国做生意，不想卷入此案中。”
路透致电中国大使馆寻求置评，电话无人接听。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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