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亚洲 | 2014年 6月 18日 星期三 07:46 BJT

菲律宾推迟审判中国渔民 因缺少翻译

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉6月17日 - 菲律宾对九名中国渔民的审判周二被迫推迟，因找不到称职的口译员。一名检察官称中方背后施压是找不到口译员的原因。

菲律宾称，这些中国渔民被扣时位于菲律宾200英里（322公里）专属经济区内，且捕获了濒临灭绝的海龟，这种行为违反了联合国濒危野生动物贸易公约。

中国要求菲律宾释放中国渔民，称菲方的行为不合法，因为中国渔民被扣地点为中国水域。

对中国渔民的预审听证已经被推迟两次，周三可能再次被推迟，除非找到翻译。

“我们无法为中国渔民找到称职的翻译，”一名检察官匿名告诉路透。

“中国大使馆显然施加了压力。这些人在中国做生意，不想卷入此案中。”

路透致电中国大使馆寻求置评，电话无人接听。(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌
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