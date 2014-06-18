菲律宾欲要求国际仲裁庭加快中菲南海争议裁决进程

亚洲汇市：土耳其里拉兑美元走坚至3.64，土总统之前宣布全民公投获胜
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉6月18日 - 菲律宾将要求国际仲裁法庭尽快就中菲南海争议作出裁决。
菲律宾外长罗萨里奥表示，还将要求海牙国际仲裁法庭下令阻止中国在南沙群岛的赤瓜礁和永暑礁等有争议水域填海造地。
“因为中国不参与仲裁，以及南海局势日趋恶化，我询问我们在美国的（法律团队）是否可以要求国际仲裁法庭加速进程。”罗萨里奥周二晚间说道。
罗萨里奥表示，中国在国际仲裁法庭做出裁决前加快建筑活动，并称菲律宾可能要求国际仲裁法庭下令中国在仲裁进行过程中停止在有争议区域进行这样的活动。
法律专家曾表示，国际仲裁法庭的裁决其实无法强制执行，因为不存在任何机构依据《联合国海洋法公约》强制执行这样的裁决。
中国外交部周一称，中国在南沙群岛有关岛礁上的活动，完全是中国主权范围内的事，并要求菲方从非法侵占的中国南沙岛礁上撤走一切设施和人员。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。