菲律宾欲要求国际仲裁庭加快中菲南海争议裁决进程

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉6月18日 - 菲律宾将要求国际仲裁法庭尽快就中菲南海争议作出裁决。

菲律宾外长罗萨里奥表示，还将要求海牙国际仲裁法庭下令阻止中国在南沙群岛的赤瓜礁和永暑礁等有争议水域填海造地。

“因为中国不参与仲裁，以及南海局势日趋恶化，我询问我们在美国的（法律团队）是否可以要求国际仲裁法庭加速进程。”罗萨里奥周二晚间说道。

罗萨里奥表示，中国在国际仲裁法庭做出裁决前加快建筑活动，并称菲律宾可能要求国际仲裁法庭下令中国在仲裁进行过程中停止在有争议区域进行这样的活动。

法律专家曾表示，国际仲裁法庭的裁决其实无法强制执行，因为不存在任何机构依据《联合国海洋法公约》强制执行这样的裁决。

中国外交部周一称，中国在南沙群岛有关岛礁上的活动，完全是中国主权范围内的事，并要求菲方从非法侵占的中国南沙岛礁上撤走一切设施和人员。（完）