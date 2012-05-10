菲律宾大大低估了中国扞卫固有领土主权的决心--新华

路透北京5月10日电---中国和菲律宾就黄岩岛争议日趋紧张之时,中国官方媒体新华社周三晚间发表评论称,菲律宾当局大大低估了中国扞卫固有领土主权的决心.鉴於其不计後果地一意孤行,中方已做好应对菲方扩大事态的各种准备.

评论称,中国对周边国家一贯主张睦邻友好,但菲律宾必须明白,在事关领土主权的核心利益问题上,中国的底线决没有讨价还价的余地.不过,无论黄岩岛事态下一步如何发展,中国坚持与邻为善、以邻为伴、睦邻友好的周边外交政策不会变.

"从菲律宾当局的言行来看,菲方从一开始就对整个形势和周边反应做出了一厢情愿而且极为错误的判断,竟以为中国一贯奉行睦邻友好政策、坚持和平发展,就可以因此任意踩踏中国的底线,大大低估了中国扞卫固有领土主权的决心."评论称.

评论再次呼吁,菲律宾政府不要再继续一意孤行地搞小动作,而应清醒头脑,尽快回归正确道路.

中国海监船和菲律宾海岸警卫队舰船在双方存在主权争议的黄岩岛海域已对峙数周.菲律宾外长稍早称将把黄岩岛问题提交国际海洋法法庭.而中国外交部表示,做好了应对菲方扩大事态的各种准备.

新华社周三援引专家观点称,出於国内和国际政治的双重需要,菲律宾在黄岩岛问题上短期内突然转向的可能性不大,形势难以乐观.目前为止,中国在黄岩岛争议上始终保持自我克制,不推崇武力介入.短期内除了在外交上的努力,中国的主要策略是派出海监船和渔政船.

南中国海拥有丰富的油气资源,同时还是海上运输要道,中国同菲律宾等一些国家就这一海域主权问题引发争端.(完)

--发稿 苏丹; 审校 曾祥进

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