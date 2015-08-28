菲律宾请求美国帮助监控南中国海“实时”情况

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透马尼拉8月27日 - 菲律宾军方发言人Restituto Padilla周四称，菲律宾已请求美国提供监视和侦察，帮助菲律宾监控南中国海的“实时”情况。
Padilla表示，菲国防部请求美国太平洋司令部司令哈里斯向一艘定期为仁爱礁提供补给的菲律宾民用船只提供空中掩护。
“我们希望美军照看我们的船只，我们每次向在仁爱礁坐滩的船只轮换部队和提供补给时中国都试图阻挠，”Padilla说道。
哈里斯周四在巴拉望视察情况。巴拉望驻军司令Alexander Lopez对记者称，哈里斯承诺帮助菲律宾，但也将防止发生冲突。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。