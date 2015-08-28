菲律宾请求美国帮助监控南中国海“实时”情况

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉8月27日 - 菲律宾军方发言人Restituto Padilla周四称，菲律宾已请求美国提供监视和侦察，帮助菲律宾监控南中国海的“实时”情况。

Padilla表示，菲国防部请求美国太平洋司令部司令哈里斯向一艘定期为仁爱礁提供补给的菲律宾民用船只提供空中掩护。

“我们希望美军照看我们的船只，我们每次向在仁爱礁坐滩的船只轮换部队和提供补给时中国都试图阻挠，”Padilla说道。

哈里斯周四在巴拉望视察情况。巴拉望驻军司令Alexander Lopez对记者称，哈里斯承诺帮助菲律宾，但也将防止发生冲突。（完）