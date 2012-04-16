美菲在南海附近海域举行联合军演

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透马尼拉4月16日电(记者 Manuel Mogato)---美国和菲律宾周一开始举行为期两周的年度海军联合军演，适逢中国和菲律宾因领土问题在南中国海区域发生对峙。美国寻求加强其在亚太地区的影响力。
中国和菲律宾双方最近的争执已进入到第二周。此前，中国两艘海监船阻止菲律宾军舰在该区域抓捕中国渔民。
菲律宾官员希望能更频繁地举行类似军演。大约7,000名美军和菲律宾军人将首次在南中国海附近海域进行模拟攻击演练。
一位不愿透露姓名的菲律宾少将表示：“我们需要美国带来稳定和安全。”
这名少将表示，早在1992年菲律宾投票决定撤销美军基地前，中国渔船不进入黄岩岛海域附近。
他表示：“美国人离开後，中国在美济礁(Mischief Reef)树立建筑，中国渔民在黄岩岛也变得更为大胆和活跃。我不想有一天醒来发现那里又有了新的中国建筑。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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