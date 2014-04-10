菲越海军欲把酒言欢，联合抗衡中国

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉/香港4月10日 - 菲律宾海军官兵将很快到40年前被越南夺走的南海一座岛屿上，与越南海军官兵一起喝啤酒、打排球；面对中国对南海有争议水域主权的坚定主张，曾经互相猜疑的菲越两国正在谋求合作。

出于对中国的担忧以及日本等国对美国对该地区的承诺存有疑虑，推动亚洲各国间的关系在不断演变。外交人士和专家称菲越之间的这种初期合作正是这一不断演化关系的表现。

美国总统奥巴马本月出访亚洲时将会发现，一度利益各不相同的国家正在谋划未来，不过他届时将寻求强化亚洲国家对美国重返亚洲的信心。

亚洲出现的新型关系包括：日本和印度加强合作，越南向印度和俄罗斯示好，菲律宾和越南加强合作。菲律宾和越南也在与马来西亚探讨中国问题。

“我们看到了明显的趋势，而且很可能加速到来。”澳大利亚独立智库洛伊国际政策研究所（Lowy Institute for International Policy）地区安全专家Rory Medcalf指出。

Medcalf表示，尽管新的合作关系不太可能发展成为军事同盟，这些国家却在加强相互之间的战略对话，包括分享对中国崛起及影响的评估。

该地区外交官们证实，各国在工作层面的互信在增强，因为各国发现中国在亚洲海域彰显军力让他们走到了一起。

越南和菲律宾军官对路透称，6月初，由40余人组成的菲律宾海军代表团将前往越南占领的南沙群岛南子岛，庆祝两国海军合作的开始；两国都声称对该岛拥有主权。

他们表示，双方计划为期一天的庆祝活动包括沙滩排球、酒宴和音乐，派对的日期尚未确定。中国海军未获邀请。

“我们去年就有了这个计划，但台风海燕来了……未来会有更多活动。”一名菲律宾海军高级官员匿名表示。

菲律宾、马来西亚和文莱都宣称对南沙群岛的部分岛屿拥有主权，而中国和越南都声称完全拥有南沙群岛。

外交官和专家表示，中国将密切关注菲越关系，此前曾抗议菲越最早在2012年提出的在南子岛和北子岛附近举行军演的计划。

菲律宾海军官员称，菲越两国海军近期同意扩大在有争议水域的合作，一艘越南导弹巡洋舰将很快访问马尼拉。

菲律宾官员指出，菲律宾军方领导人Emmanuel Bautista计划下个月出访河内。

越南外交部称，尚不掌握有关在南沙群岛（与菲律宾海军）计划举行派对的信息。

Medcalf称，这些新的合作存在明显的局限性。

虽然在未雨绸缪，但各国都希望与中国改善关系。因此除了日本、韩国、菲律宾和泰国现在与美国有条约，其他国家都没有谈论新的军事同盟。（完）