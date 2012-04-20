九家药企抽检胶囊铬超标--药监局

路透北京4月20日电---中国国家食品药品监管局周四公布,包括通化金马药业(000766.SZ)在内的九家药品生产企业抽检显示,其所使用的胶囊铬含量超过国家药典限量标准,要求召回不合格产品,并查封上述企业胶囊剂生产场所.

药监局网站的新闻稿称,第一批检验主要针对媒体曝光的九家药品生产企业,结果表明33个品种42个批次中有23个批次不合格,上述企业包括长春海外制药集团有限公司、青海格拉丹东药业有限公司、四川蜀中制药有限公司、修正药业集团股份有限公司等.

稍早有媒体曝光了13个铬超标产品名单,国家食品药品监管局随後发出紧急通知,由於涉嫌铬超标,要求对13个药用空心胶囊产品暂停销售和使用.(here)

药监局表示,已责成企业所在省食品药品监管局查封上述企业胶囊剂生产场所,责令上述企业立即召回检验不合格批次药品,由所在地食品药品监管部门监督销毁;对使用铬含量超标胶囊生产药品的企业依法严厉查处.

同时,经查实浙江省新昌县卓康胶囊有限公司、浙江省新昌县华星胶囊厂、浙江新大中山胶囊有限公司存在严重违法违规行为,已责成浙江省食品药品监管局按照法定程序,吊销上述企业的药品生产许可证.

"鉴於绍兴地区药用空心胶囊生产混乱,产品危害涉及多个省份,对当地食品药品监管工作负有责任的人员作出处理.同时,对於涉嫌犯罪的相关人员,移送司法机关依法追究刑事责任,"国家药监局表示.

此外,药监局要求各省区市食品药品监管局全面开展药用明胶和药用空心胶囊生产企业的监督检查,要求药用空心胶囊企业严格原料把关和质量检验,严防工业明胶流入药用胶囊生产环节.(完)

欲了解更多详情,请点选药监局网站(here )

--发稿 邵晓忆; 审校 林高丽

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