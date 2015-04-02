美国辉瑞暂停中国疫苗销售业务 因尚未获得新的销售批准

中国今年要重点深化重要农产品价格形成机制和收储制度改革--发改委
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。
路透上海4月2日 - 美国制药公司辉瑞(PFE.N)周四表示，将暂停在中国的疫苗销售业务，此前该公司一款畅销疫苗的进口许可证到期，未获得新的批准。该疫苗也是辉瑞在中国销售的唯一一款疫苗。
辉瑞一名女发言人拒绝说明“沛儿”(Prevenar)肺炎疫苗许可证未获得更新的原因。目前尚未立即取得中国国家食品药品监督管理总局的评论。
制药商取得药品在中国销售许可的难度日益升高，药商高管表示，监管机构权力过度扩张，为药品上市流程制定了更多繁琐规定。
“根据对情况的审慎评估，此时我们已经决定暂停中国的疫苗销售业务，并且立即生效，”辉瑞女发言人Trupti Wagh透过电子邮件对路透表示。
“沛儿”是辉瑞在中国销售的唯一一款疫苗，该公司在中国的其他业务并不因此受影响。(完)
(编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)
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路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期周一大幅收升200点，盘初一度升逾400点至6.8335元，中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，午后汇价涨幅缩窄。
路透北京1月23日 - 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元人民币，同比增长4.5%；全国一般公共预算支出187,841亿元，比上年增长6.4%。