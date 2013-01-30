《综述》辉瑞和礼来第四季获利均优于预期,然非专利药冲击显现

欧洲汇市：英镑料录得四周来首个周线跌幅，投资者关注产出数据
路透伦敦4月7日 - 英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者等待能为英国经济成长前景提供重要线索的经济数据出炉，英国已经开启退欧进程。
礼来第四季净利下降逾3%,因其抗精神分裂症药物再普乐(Zyprexa)销售额挫跌49%至3.85亿美元.
扣除资产减值和重组费用等一次性项目后,礼来EPS为0.85美元,较分析师的预估高出0.07美元.
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礼来的业绩及2013年财测都有赖于公司全面性强力成本控制措施.第四季其他药品和动物保健品的强劲销售情况,协助抵消了再普乐非专利药品造成的冲击.
但在今年年底,礼来将面临另一个专利优势流失挑战,目前礼来最大产品--抗抑郁药物欣百达(Cymbalta)将开始遭遇非专利药的竞争.
礼来公布的最新2013年财测优于华尔街预估,EPS料将介于3.82-3.97美元,相当于成长13%-17%.
辉瑞预计,扣除特殊项目的2013年EPS为2.20-2.30美元.据汤森路透表示,分析师预估为2.29美元.辉瑞2012年EPS为2.19美元.
辉瑞业绩受到新兴市场营收反弹及肺炎球菌疫苗Prevna销售强劲支撑.新兴市场营收增长17%至26.5亿美元,Prevna销售额攀涨19%至9.93亿美元.
辉瑞股价收报27.7美元,上涨3.20%,礼来收报54.32美元,上涨3.19%.(完) (编译 王翔琼; 审校 蔡美珍)
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路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国江苏省下午招标的五年和10年期专项地方债，中标利率为3.50%和3.78%，较投标区间下限分别上浮41bp和49bp(基点)，其中10年期利率距离上限仅有1bp之差；两期债的投标倍数为1.80倍和1.65倍。 该省稍早结束招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.27%和3.60%，较投标区间下限分别上浮25bp和38bp，投标倍数为1.80倍和1.67倍。 上述债券全部为置换债券。中债资信评估有限责任司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 190.1 4月7日下午14:00-14:40 4月10日 七年 190