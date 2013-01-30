《综述》辉瑞和礼来第四季获利均优于预期,然非专利药冲击显现

礼来第四季净利下降逾3%,因其抗精神分裂症药物再普乐(Zyprexa)销售额挫跌49%至3.85亿美元.

扣除资产减值和重组费用等一次性项目后,礼来EPS为0.85美元,较分析师的预估高出0.07美元.

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礼来的业绩及2013年财测都有赖于公司全面性强力成本控制措施.第四季其他药品和动物保健品的强劲销售情况,协助抵消了再普乐非专利药品造成的冲击.

但在今年年底,礼来将面临另一个专利优势流失挑战,目前礼来最大产品--抗抑郁药物欣百达(Cymbalta)将开始遭遇非专利药的竞争.

礼来公布的最新2013年财测优于华尔街预估,EPS料将介于3.82-3.97美元,相当于成长13%-17%.

辉瑞预计,扣除特殊项目的2013年EPS为2.20-2.30美元.据汤森路透表示,分析师预估为2.29美元.辉瑞2012年EPS为2.19美元.

辉瑞业绩受到新兴市场营收反弹及肺炎球菌疫苗Prevna销售强劲支撑.新兴市场营收增长17%至26.5亿美元,Prevna销售额攀涨19%至9.93亿美元.