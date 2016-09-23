分析：新兴市场阻碍重重 已成全球大型药商难啃的硬骨头

路透伦敦9月22日 - 对于大型制药商来说，新兴市场已失去了光彩，这些企业越来越多地把成长的希望寄托在美国身上，与此同时美国人对于药价高企也日益感到愤怒。

几年前，发展中国家被看作救星，因为专利在欧美一项接着一项到期。然而最近一季，主要药企在新兴市场的营收增长降至不到2%。

IMS Health独立专家现预计，2016-2020年营收增长当中，美国将占55%，新兴市场只贡献30%。

中国等主要新兴市场的放缓源于多个因素：政府打压药品价格，经济放缓，某些情况下还因为汇率大幅贬值。

但结果是，美国民众的医师处方药将在药品界每年1万亿美元的大饼中占到更大比重。

企业高管坚称中国、哥伦比亚、墨西哥及缅甸等国是市场长期增长的重要引擎，因为这些国家人口和财富在增长，而且糖尿病、心脏病及癌症已在全球呈蔓延之势。

“有些地方的增长曲线已出现趋平，尤其是巴西和俄罗斯。不过长期而言，我们仍预计新兴市场增长将胜过成熟市场2至3个百分点，”法国制药厂赛诺菲安万特(SASY.PA)新兴市场营运主管Olivier Charmeil对路透表示。

葛兰素史克(GlaxoSmithKline) (GSK.L)即将上任的执行长EmmaWalmsley则强调中国市场的潜力，她表示：“我们对葛兰素史克将在中国大有可为深感鼓舞。”

**短期前景并不美好**

但短期前景并不美好。新兴市场营收录得约七年前药企开始公布这种数据以来的最慢增速，其中葛兰素史克表现垫底。

在截至6月底的三个月，葛兰素史克在华药品营收下滑14%，因2013年行贿丑闻后该公司还在继续重组业务，这给其今年能否一如预期回归增长打上问号。

其他药企在华表现较好，但都面临营收增长放缓难题，其中7月增速为2008年来最慢。目前中国已经成为仅次于美国的全球第二大药品市场。

“整体上，以当地货币计值的新兴市场业务营收增长放缓，在很多情况下，它们还面临当地货币大幅贬值问题，”IMS Health高级副总裁兼执行董事Murray Aitken说。

制药行业一般以当地货币衡量营收表现，但IMS的计算显示，若以美元计值，则新兴货币贬值将导致2013年至2015年药企的新兴市场营收增幅被抹去约77%。

“在一些我们最大的新兴市场，本币都出现大幅贬值。”武田药品工业(4502.T)执行长Christophe Weber说。该公司2011年收购了瑞士Nycomed，扩大在新市场的业务布局。

“但长期来看，全球人口超过70亿之际，我对于将药品提供给更广泛的人群感到更为放心。”

**丰厚获利**

在发展中市场要获得成功，向来不可能是一帆风顺。由于得面对当地低成本供应商的竞争，加上必须投资，药企在发展中市场的利润率通常都低于发达市场。

相比之下，拜癌症和丙型肝炎等疾病新药庞大盈利之赐，美国市场目前提供了丰厚获利。

这种差异对试图评价西方以外增长的投资人而言是一个问题。一些评价最高的医药股，正是已从新兴市场后退的厂商，譬如必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb) (BMY.N)

必治妥施贵宝基于今年预期获利的市盈率为21倍，赛诺菲则只有12.5倍。

根据Bernstein分析师，赛诺菲第二季营收中新兴市场就占了29%，在跨国公司中摘冠，其次是阿斯利康(AstraZeneca) (AZN.L)，占比为26%。

许多企业在发展中经济体的营收来自于所谓的非专利药，从中赚取相较于当地供应商所生产药品之间的价差。

然随着政府推广更便宜的非品牌药品，好让医疗普及化，该业务如今也承受威胁。

“在大力强调提供基本药品下，这为便宜的本地非专利药品带来成长，但却不尽然是跨国公司所需要的，”Aitken表示。

跨国企业在2008年和2011年之间在新兴市场进行不少数百亿美元购并交易后，如今相对欠缺，也显示了局势艰困。

然赛诺菲的Charmeil正在物色对象：“我们正在寻找机会，如果我们认为对我们的资产组合有意义，我们会准备好采取行动。”(完)