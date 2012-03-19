老百姓和益丰平价药房IPO申请进入证监会初审

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海3月19日电---中国证监会网站最新公布的A股首次公开发行(IPO)情况显示,国内两家知名的平价大药房连锁店--老百姓大药房和益丰大药房,以及国内廉价航空公司--上海吉祥航空公司近日均已上报IPO(首次公开发行)申请,进入证监会初审阶段.
网站显示,老百姓大药房连锁公司拟登陆上海证券交易所,其保荐人为瑞银集团UBSN.VX中国合资券商--瑞银证券;益丰大药房连锁拟登陆深圳证交所中小板,其保荐人为中信证券(600030.SS)(6030.HK).
上海吉祥航空拟在上海证交所上市,其保荐人为国泰君安证券公司.国内另一家廉价航空公司--春秋航空已抢先一步,正处於落实反馈意见中,其亦准备在上海证交所上市,保荐人为瑞银证券.
截止3月15日,证监会在审和过会待发企业共计531家,其中主板为314家.
老百姓和益丰均位於湖南,老百姓大药房在全国拥有门店600多家,2008年欧洲知名私募股权投资公司瑞典殷拓集团以8,200万美元资本入股老百姓,其2010年在国内药店销售额排行榜中排名第四.
益丰大药房拥有470多家直营门店,2010年销售额在药品零售企业中排名11位,其计划三年内开设连锁店1,000家.
证监会此前披露的新股发行审批程序是:在A股IPO审核流程包括受理材料後,召开见面会和反馈会,企业落实反馈意见;之後预先批露上市资料,证监会召开初审会,大概一个月後召开发审会;在发审会及会後审核事项通过後,证监会最终核准发行.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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